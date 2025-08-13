В селе Чаадаевка огонь уничтожил частный дом

13.08.2025 | 19:08

Вечером во вторник, 12 августа, в селе Чаадаевка Городищенского района случился серьезный пожар. Там загорелся частный жилой дом на улице Школьной.

Сигнал в пожарно-спасательную часть поступил в 18:46. На тушение направили 7 человек личного состава, задействовали 2 единицы техники.

«Площадь возгорания составила 60 кв. м», - сообщили в ППСЦ.

Ранее в МЧС прокомментировали пожар, случившийся на улице Ивановской в Терновке в воскресенье, 10 августа. Там полностью сгорел дом размером 80 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти мужчину.