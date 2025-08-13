Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|22:25
Происшествия

В селе Чаадаевка огонь уничтожил частный дом

Вечером во вторник, 12 августа, в селе Чаадаевка Городищенского района случился серьезный пожар. Там загорелся частный жилой дом на улице Школьной.

В селе Чаадаевка огонь уничтожил частный дом

Сигнал в пожарно-спасательную часть поступил в 18:46. На тушение направили 7 человек личного состава, задействовали 2 единицы техники.

В селе Чаадаевка огонь уничтожил частный дом

«Площадь возгорания составила 60 кв. м», - сообщили в ППСЦ.

В селе Чаадаевка огонь уничтожил частный дом

Ранее в МЧС прокомментировали пожар, случившийся на улице Ивановской в Терновке в воскресенье, 10 августа. Там полностью сгорел дом размером 80 квадратных метров.

Пожарным удалось спасти мужчину.

Источник — фото ППСЦ

Источник — фото ППСЦ
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д.
