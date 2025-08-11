В МЧС назвали предварительную причину пожара на ул. Ивановской

11.08.2025 | 12:03

В МЧС прокомментировали пожар, случившийся на улице Ивановской в Терновке в воскресенье, 10 августа. Там полностью сгорел дом размером 80 квадратных метров.

Сообщение о происшествии поступило дежурному в 15:23. На тушение выехали 17 человек личного состава, использовалось 3 спецмашины.

Удалось спасти мужчину.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Очевидцы в Сети уточнили, что пожары в этом доме бывали и раньше. Один, например, тушили летом 2023 года. Тогда никто не пострадал.