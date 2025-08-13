ДТП в Городищенском районе: водитель «Нивы» погиб

13.08.2025 | 15:58

В Госавтоинспекции прокомментировали ДТП, случившееся на трассе М-5 в Городищенском районе во вторник, 12 августа. Оно оказалось смертельным.

По предварительным данным, в 9:00 на 710-м километре дороги, между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань, 55-летний водитель автомобиля «Нива-Шевроле» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

На место выезжали спасатели, они отключили аккумулятор и передали пострадавшего мужчину сотрудникам скорой помощи.

Однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.