В Городищенском районе водителя «Нивы» вынесло с трассы

12.08.2025 | 15:12

Утром во вторник, 12 августа, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Нива-Шевроле».

На 710-м километре трассы М-5 между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.

Сигнал об аварии поступил в пожарно-спасательный центр в 9:19. Специалисты выехали на место, отключили аккумулятор и передали пострадавшего водителя сотрудникам скорой помощи, рассказали в ППСЦ.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Днем ранее похожее ДТП случилось в селе Сухановка Кузнецкого района. 62-летний мужчина на Lada XRAY съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.