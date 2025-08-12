В Городищенском районе водителя «Нивы» вынесло с трассы

Утром во вторник, 12 августа, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Нива-Шевроле».
На 710-м километре трассы М-5 между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет, где опрокинулась.
Сигнал об аварии поступил в пожарно-спасательный центр в 9:19. Специалисты выехали на место, отключили аккумулятор и передали пострадавшего водителя сотрудникам скорой помощи, рассказали в ППСЦ.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Днем ранее похожее ДТП случилось в селе Сухановка Кузнецкого района. 62-летний мужчина на Lada XRAY съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.
