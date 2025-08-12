В Кузнецком районе водитель врезался в дерево и погиб

В понедельник, 11 августа, в селе Сухановка Кузнецкого района случилось смертельное ДТП.
По предварительным данным, оно произошло в 11:00 на улице Зеленой.
62-летний водитель автомобиля Lada XRAY съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. От полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в областной Госавтоинспекции.
5 августа в Кузнецке в ДТП погиб 66-летний водитель автомобиля ГАЗ. На улице Хвалынской он слетел с дороги в кювет и в результате происшествия скончался.
