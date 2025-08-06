06.08.2025 | 11:22

Во вторник, 5 августа, в Кузнецке в ДТП погиб водитель автомобиля ГАЗ.

По предварительным данным, трагедия случилась в 10:30 около дома № 113 на улице Хвалынской.

66-летний мужчина съехал с дороги в кювет и в результате происшествия скончался на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельств случившегося.

2 августа в Кузнецке в ДТП на улице Катаева пострадал мотоциклист. Столкнулись автомобиль ГАЗ, которым управлял 69-летний мужчина, и мотоцикл Yamaha с 37-летним водителем.