Проезд у «Дизель-Арены» перекрыло упавшее дерево

12.08.2025 | 11:42

Во вторник, 12 августа, из-за ЧП оказалась перекрыта дорога у «Дизель-Арены», соединяющая улицу Окружную и ее дублер.

Препятствием стало рухнувшее дерево. Ствол полностью перекрыл проезд.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. «Проезда нет. Время 11:05», - написал автор видео.

20 июня на улице Краснова в Пензе на припаркованный ВАЗ-2115 рухнул огромный сук. Машина получила повреждения. Люди не пострадали.

В апреле у дома № 38 на улице Карпинского дерево упало на припаркованные автомобили. Ствол подломился почти у самой земли и накрыл собой и ветками стоявшие в одном ряду машины.