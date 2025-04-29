На ул. Карпинского дерево рухнуло на припаркованные машины

29.04.2025 | 16:16

На улице Карпинского в Пензе случилось ЧП: у дома № 38 на припаркованные автомобили упало дерево. Об этом стало известно во вторник, 29 апреля.

По сообщениям очевидцев, повреждения получили 3 машины.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, что ствол подломился почти у самой земли и накрыл собою и ветками стоявшие в одном ряду автомобили. Третья машина на момент съемки уже уехала, уточнил автор записи.

Ранее в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что 29 апреля порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. По этой причине в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Такой же сильный ветер ожидается в Пензенской области и 30-го числа.