На ул. Карпинского дерево рухнуло на припаркованные машины

На улице Карпинского в Пензе случилось ЧП: у дома № 38 на припаркованные автомобили упало дерево. Об этом стало известно во вторник, 29 апреля.
По сообщениям очевидцев, повреждения получили 3 машины.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что ствол подломился почти у самой земли и накрыл собою и ветками стоявшие в одном ряду автомобили. Третья машина на момент съемки уже уехала, уточнил автор записи.
Ранее в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что 29 апреля порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. По этой причине в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.
Такой же сильный ветер ожидается в Пензенской области и 30-го числа.
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