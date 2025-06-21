В ГАИ прокомментировали жесткое ДТП в Городищенском районе

21.06.2025 | 12:24

Стал известен возраст 3 пострадавших в ДТП, которое случилось в пятницу, 20 июня, на трассе М-5 в Городищенском районе рядом с деревней Луговые Выселки.

По предварительным данным, около 14:45 на 678-м километре дороги столкнулись грузовик MAN под управлением 49-летнего водителя, автомобиль Chevrolet Cobalt с 61-летним мужчиной за рулем, Тoyota Camry - с 53-летним и «Газон» - с 33-летним автомобилистом.

В аварии получили травмы водитель Chevrolet и 2 его пассажира - 46-летняя женщина и 20-летний юноша. Также пострадал автомобилист из Тoyota. Всех их медики госпитализировали.

По данным прокуратуры Пензенской области, столкновение произошло потому, что водитель грузовика совершил запрещенный маневр.

По факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили в областной ГАИ.