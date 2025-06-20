Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Городищенском районе

20.06.2025 | 17:15

В пятницу, 20 июня, на трассе М-5 в Городищенском районе столкнулись 2 легковых автомобиля. Об аварии сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП случилось в районе деревни Луговые Выселки, поблизости от моста на Городище.

Иномарки столкнулись практически лоб в лоб. После удара одну из них отбросило на обочину, вторую развернуло поперек полосы движения. У обеих машин покорежены передние части.

Из-за ДТП на трассе собралась пробка.

На месте происшествия работали пожарные, медики и сотрудники полиции. Очевидцы рассказали о 2 пострадавших.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.