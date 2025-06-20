Сетевое издание|18+|Пятница|20 июн 2025|19:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

Очевидцы сообщили о серьезной аварии в Городищенском районе

Печать
Telegram

В пятницу, 20 июня, на трассе М-5 в Городищенском районе столкнулись 2 легковых автомобиля. Об аварии сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП случилось в районе деревни Луговые Выселки, поблизости от моста на Городище.

Иномарки столкнулись практически лоб в лоб. После удара одну из них отбросило на обочину, вторую развернуло поперек полосы движения. У обеих машин покорежены передние части.

Из-за ДТП на трассе собралась пробка.

На месте происшествия работали пожарные, медики и сотрудники полиции. Очевидцы рассказали о 2 пострадавших.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Подслушано Городищенский район»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте