Стало известно число пострадавших в ДТП в Городищенском районе

20.06.2025 | 18:00

В прокуратуре Пензенской области сообщили подробности ДТП, которое случилось в пятницу, 20 июня, на трассе М-5 в Городищенском районе.

По предварительным данным, на 678-м километре дороги водитель грузовика MAN совершил запрещенный маневр. В результате столкнулись Chevrolet Cobalt, Тoyota Camry и «ГАЗон Next».

«Пострадали трое мужчин и одна женщина - водители и пассажиры автомобилей Chevrolet и Тoyota. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы в лечебное учреждение», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Прокурор Городищенского района Михаил Мартышков координировал работу правоохранителей и сотрудников спецслужб на месте аварии.

«Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также ход, результаты доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту», - добавила Елена Листарова.