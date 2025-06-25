В многоэтажке на улице Терновского произошел пожар

25.06.2025 | 10:22

В Пензе вечером во вторник, 24 июня, произошел пожар в доме № 174 на улице Терновского. Загорелась квартира на 1-м этаже.

О ЧП в Сети в 23:00 сообщили очевидцы. Они сделали кадры с места происшествия.

Огонь бушевал в комнате с балконом. Пламя хорошо было видно сквозь окна. К дому прибыла пожарная техника.

«Выгорел балкон. На тушение привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

24 июня стало известно о ночном пожаре в многоэтажке на улице Бутузова. Пламя бушевало на кухне и балконе в квартире на 7-м этаже. Пострадал 38-летний мужчина.

Фото 2 - чат Терновки в Telegram.