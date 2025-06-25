Водителям смогут аннулировать права после посещения врача

25.06.2025 | 20:43

В России водителям смогут аннулировать удостоверения после посещения врача. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой.

Теперь в поликлиниках и больницах при обнаружении у автомобилистов противопоказаний для управления транспортными средствами людей станут направлять на внеплановое медосвидетельствование, которое нужно пройти в течение 3 месяцев.

Результаты о состоянии здоровья передадут в МВД, где примут решение об отзыве прав. В случае неявки на осмотр документ также смогут аннулировать.

«Информация об этом размещается в реестре, о чем информируется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел», - говорится в пояснительной записке.

Сейчас водителям, не осуществляющим профессиональную деятельность по управлению транспортными средствами, необходимо проходить медобследование при получении прав или их продлении раз в 10 лет.