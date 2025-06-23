На Шуисте велосипедист попал под колеса автомобиля

23.06.2025 | 20:38

В Пензе в понедельник, 23 июня, на Шуисте случилось ДТП с велосипедистом.

Авария произошла в 14:50 на перекрестке улиц Чаадаева и Дружбы. 20-летний водитель ВАЗ-2114 сбил 29-летнего мужчину на велосипеде.

Кадры с места появились в Сети. На них видно, как на проезжей части лежит опрокинутый двухколесный транспорт. Работает бригада скорой помощи.

Велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее Госавтоинспекция опубликовала кадры ДТП с подростком на пересечении улиц Изумрудной и Светлой в Засечном. Авария случилась 3 июня.