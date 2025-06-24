Криминал

17 ударов по голове: пензенец забил нового знакомого молотком

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В Пензе осудили 47-летнего местного жителя, забившего до смерти 46-летнего знакомого.

Расправа случилась в ночь с 17 на 18 марта в доме на улице 8 Марта. Пензенец выпивал в своей квартире с мужчиной, с которым познакомился накануне, но затем собутыльники поссорились.

Хозяин жилища 2 раза ударил гостя ножом в спину и 1 - в грудь, потом еще 17 раз молотком по голове. Тот скончался на месте от травм.

«Подсудимый лег спать, а проснувшись днем, обнаружил труп, позвонил в экстренные службы и сообщил, что совершил преступление», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензенца обвинили в убийстве. Он признал вину частично, заявив, что не хотел смерти нового знакомого, но тот напал на него, душил и оскорблял.

Горожанина, ранее уже судимого, приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строго режима, где ему предстоит провести 8 лет и 10 дней.

Также пензенец обязан выплатить компенсацию матери погибшего - 1 000 000 рублей за моральный вред и 90 000 за материальный ущерб.

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