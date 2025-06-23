В Сердобске мужчина сжег машину бывшей тещи

23.06.2025 | 19:34

55-летнего жителя Саратовской области будут судить за поджог машины в Сердобске. Автомобиль принадлежал бывшей теще мужчины.

Это случилось 8 сентября 2024 года на улице Калинина. Саратовец из неприязни к женщине облил ее «Ладу-Гранту» легковоспламеняющейся жидкостью и поднес огонь.

Машина сгорела, ущерб составил 333 000 рублей, а мужчина заявил, что не имеет отношения к произошедшему.

Однако записи с соседских камер видеонаблюдения доказали обратное, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На поджигателя завели уголовное дело, теперь его ждет суд.

Ранее в Пачелмском районе женщина из мести сожгла сарай бывшего сожителя.