На улице Ленина иномарка после ДТП подлетела в воздух и перевернулась

24.06.2025 | 18:10

В Пензе во вторник, 24 июня, рядом с торговым центром на улице Ленина, 16а, случилось жесткое ДТП с участием нескольких машин.

Момент аварии попал на видео, его выложили в Сеть. На кадрах запечатлен автомобиль, который после столкновения подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на крышу.

Всего повреждения получили 4 машины: «Лада-Калина», Toyota, Kia и Hyundai.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, приехала скорая.

По словам очевидцев, в ДТП пострадал 1 человек.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Видео «Сова Пенза авто».