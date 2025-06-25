В Пензе сгорело учебно-тренировочное пространство для детей-инвалидов

25.06.2025 | 12:04

В Пензенском отделении Российского детского фонда на улице Ухтомского сгорело помещение. ЧП случилось в ночь на вторник, 24 июня.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в помещении площадью 500 кв. метров выгорела комната на 25 кв. метрах. Стены почернели от дыма и копоти.

Причиной возгорания стало короткое замыкание в принтере.

Как уточнил представитель фонда, огонь уничтожил учебно-тренировочное пространство, где детей-инвалидов обучали навыкам самообслуживания, уборки, приготовления пищи, ведения хозяйства.

Пострадали реабилитационное оборудование, мебель и техника.