В Пензе сгорело учебно-тренировочное пространство для детей-инвалидов

В Пензенском отделении Российского детского фонда на улице Ухтомского сгорело помещение. ЧП случилось в ночь на вторник, 24 июня.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в помещении площадью 500 кв. метров выгорела комната на 25 кв. метрах. Стены почернели от дыма и копоти.
Причиной возгорания стало короткое замыкание в принтере.
Как уточнил представитель фонда, огонь уничтожил учебно-тренировочное пространство, где детей-инвалидов обучали навыкам самообслуживания, уборки, приготовления пищи, ведения хозяйства.
Пострадали реабилитационное оборудование, мебель и техника.
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