Сетевое издание|18+|Четверг|5 июн 2025|13:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

Печать
Telegram

В четверг, 5 июня, жителей Пензы встревожило скопление пожарной техники у ТЦ «Западный» на улице Мира.

Видео с места происшествия опубликовали в Сети. По словам горожан, из торгового центра эвакуировали людей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожара нет. В «Западном» проходят учения. Причин для беспокойства нет.

К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

Сотрудники МЧС часто проводят учения в социальных объектах или торговых центрах Пензы.

К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

Так, 20 февраля пожарные тренировались в ледовом дворце «Хрустальный». По легенде, возгорание произошло в административном помещении. 16 человек эвакуировались самостоятельно, а 5 оказались отрезаны огнем. Спасатели быстро прибыли на место, провели разведку, вытащили людей и ликвидировали условное пламя.

К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

UPD: В региональном ГУ МЧС России рассказали, что цели учения в ТЦ «Западный» достигнуты - условный пожар в здании ликвидирован. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, провели разведку, эвакуировали пострадавших и потушили возгорание.

К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

Фото 3-5 предоставлены ГУ МЧС России по области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте