К торговому центру на Западной Поляне съехались пожарные

05.06.2025 | 09:58

В четверг, 5 июня, жителей Пензы встревожило скопление пожарной техники у ТЦ «Западный» на улице Мира.

Видео с места происшествия опубликовали в Сети. По словам горожан, из торгового центра эвакуировали людей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пожара нет. В «Западном» проходят учения. Причин для беспокойства нет.

Сотрудники МЧС часто проводят учения в социальных объектах или торговых центрах Пензы.

Так, 20 февраля пожарные тренировались в ледовом дворце «Хрустальный». По легенде, возгорание произошло в административном помещении. 16 человек эвакуировались самостоятельно, а 5 оказались отрезаны огнем. Спасатели быстро прибыли на место, провели разведку, вытащили людей и ликвидировали условное пламя.

UPD: В региональном ГУ МЧС России рассказали, что цели учения в ТЦ «Западный» достигнуты - условный пожар в здании ликвидирован. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, провели разведку, эвакуировали пострадавших и потушили возгорание.

Фото 3-5 предоставлены ГУ МЧС России по области.