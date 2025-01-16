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Происшествия

В Пензе водитель помог пассажирам эвакуироваться из горящего автобуса

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Утром в четверг, 16 января, в Пензе произошло ЧП с участием общественного транспорта. В микрорайоне ГПЗ, у дома № 15 на улице Антонова, загорелся автобус большой вместимости № 82с.

Кадры с места происшествия, сделанные в 6:37, появились в Сети. На них видно, как из моторного отсека вырывается пламя, а рядом с автобусом стоят растерянные люди. Автор уточнил, что водитель помог пассажирам быстро эвакуироваться.

В Пензе водитель помог пассажирам эвакуироваться из горящего автобуса

Еще на одной видеозаписи запечатлено, как водитель открывает технологический отсек, однако огня уже нет - лишь клубами вырывается дым и на асфальт сыплются искры.

По-видимому, справиться с возгоранием удалось собственными силами. В ГУ МЧС России по Пензенской области информации об инциденте не поступало.

Это не первый случай, когда в автобусах большой вместимости возник пожар. В мае 2020 года на улице Тухачевского в Пензе огонь практически полностью уничтожил автобус большой вместимости, следовавший по маршруту 82c.

В августе того же года на улице Кирова, напротив площади Ленина, загорелся автобус № 54.

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Источник — видео «ДТП Пенза»
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