Водителей просят помочь в поисках молодой сельчанки

06.06.2025 | 21:15

В Пензенской области продолжаются поиски 23-летней жительницы села Мещерского Сердобского района Ульяны Владимировны Тюренковой. Водителей просят просмотреть записи с видеорегистраторов.

Девушка ушла из дома в среду, 4 июня, и не вернулась. Рост пропавшей - 153 сантиметра, телосложение нормальное. У нее карие глаза и русые волосы. На Ульяне были черная толстовка, серые штаны и синие сапоги.

«Большая просьба к водителям, которые проезжали 4 июня по дорогам из села Мещерского (Сердобск - Мещерское - Кирово - Анучино - Каменка, Мещерское - Долгоруково - Покровка - Никольское и по другим направлениям) и чьи автомобили оснащены видеорегистраторами: пожалуйста, просмотрите записи!» - обратились к автомобилистам волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Они отметили, что девушка нуждается в медицинской помощи и не сможет вернуться домой самостоятельно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.