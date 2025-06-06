В Тамале пропал 44-летний Сергей Карныгин

06.06.2025 | 11:55

В Тамале пропал 44-летний местный житель Сергей Александрович Карныгин. Его местонахождение неизвестно с 29 мая.

Информацию о начале поисков региональное отделение отряда «Лиза Алерт» опубликовало в пятницу, 6 июня.

Рост мужчины - 176 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, имеются залысины, глаза карие.

В день исчезновения был одет в темно-серую футболку и бежевые бриджи, обувь - черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.