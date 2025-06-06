В Энгельсе БПЛА повредили дом и подожгли промышленное предприятие

06.06.2025 | 09:38

В ночь на пятницу, 6 июня, в городе Энгельсе Саратовской области в результате атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие и получил повреждения жилой дом на улице Тельмана. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Люди не пострадали. На предприятии специалисты ликвидируют последствия налета. Что касается дома, то администрация Энгельсского района и управляющая компания начали процедуры, связанные с восстановительными работами. Роман Бусаргин пообещал при необходимости выделить средства из резервного фонда.

Также ночью украинские беспилотники атаковали другую соседствующую с Пензенским регионом Тамбовскую область.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты над Брянской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Над акваторией Черного моря уничтожены 3 украинские управляемые ракеты «Нептун-МД».

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.