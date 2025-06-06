Пьяный пензенец рвался в квартиры соседей по подъезду

06.06.2025 | 08:21

В четверг, 5 мая, в Пензе сотрудники вневедомственного управления Росгвардии, находившиеся в патруле, получили сигнал о конфликте в многоэтажке на улице Пушкина.

Прибыв на место, они выяснили, что 32-летний житель дома поссорился с гражданской супругой.

«Мужчина был сильно пьян. Он громко нецензурно бранился, рвался в квартиры, дергал за дверные ручки и хотел попасть в какое-либо помещение», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Как выяснилось, жители подъезда не раз жаловались на неадекватного соседа. Росгвардейцы попытались утихомирить хулигана, однако тот продолжал буйствовать.

В итоге гражданина задержали и доставили в отдел полиции для оформления административного протокола.