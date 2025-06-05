На улице Белинского в Кузнецке сгорел автомобиль

Вечером в среду, 3 июня, на улице Белинского в Кузнецке случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 20:34.
Там загорелся легковой автомобиль. Огонь охватил моторный отсек и прошел по площади в 3 квадратных метра.
«На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, уточнили в ведомстве.
Никто из людей не пострадал. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.
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