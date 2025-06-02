В Нахаловке людям пришлось тушить машины после ДТП

02.06.2025 | 20:55

Вечером понедельника, 2 июня, на улице Нейтральной в районе Нахаловки в Пензе случилось серьезное ДТП с участием Renault Logan и Hyundai Solaris.

Кадры появились в Сети. На них видно, что столкновение было почти лобовым - оба автомобиля сильно повреждены. При этом от транспорта разносятся клубы дыма, люди льют на машины воду.

На место прибыли сотрудники МЧС и медики. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Вечером воскресенья, 1 июня, на трассе Нижний Новгород - Саратов рядом с селом Константиновка Пензенского района случилось ДТП с участием фургона «Газель» и большегруза Mercedes с полуприцепом. Пострадал мужчина.