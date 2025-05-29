Опубликован список пляжей в Пензенской области в 2025 году

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало перечень пляжей, которые будут функционировать в сезон 2025 года.
В ведомстве подчеркнули: это именно пляжи, где можно купаться, а не зоны отдыха, где разрешается лишь загорать у воды. В этих местах организуют посты с дежурным и средствами спасения, дно очищают от опасных предметов и мусора, зону заплыва отделяют буйками.
С 1 июня начинают действовать пляжи:
- Пенза - р. Вядя; ул. Антонова (ГПЗ-24); Красный Куст (СНТ «Искра-1);
- Заречный - зона отдыха «Лесная»;
- Башмаковский район - р. п. Башмаково, пруд Смагин;
- Бековский район - р. п. Беково, ул. Советская, 1п;
- Белинский район - северо-западная часть г. Белинского, пруд на ручье Королейка;
- Вадинский район - пруд в д. Артамас;
- Городищенский район - с. Юлово, р. Юловка;
- Земетчинский район - р. п. Земетчино, р. Выша;
- Каменский район - база отдыха «Белая гора»;
- Камешкирский район - с. Лапшово, Лапшовский пруд;
- Колышлейский район - с. Сущевка, пляж на р. Колышлей;
- Кузнецкий район - с. Сосновка, база отдыха «Сосновка»; с. Кряжим, ул. Лесной Кордон, д. 8 (база отдыха «Лагуна»);
- Лопатинский район - 600 м на юго-восток от с. Козловка, пруд Кавказ;
- Мокшанский район - пляж в п. Парижская Коммуна;
- Малосердобинский район - 700 м на северо-восток от с. Малая Сердоба, Безымянный пруд;
- Наровчатский район - с. Шиловка;
- Неверкинский район - с. Березовка, пруд на р. Донгузлей;
- Никольский район - с. Серман, 250 м на северо-восток от д. № 67 на ул. Мокшанской;
- Пачелмский район - с. Новая Толковка, Андреевский пруд; с. Подгорное, Подгорный ручей; Белынское водохранилище;
- Пензенский район - Русеевский пляж;
- Сердобский район - г. Сердобск, р. Сердоба;
- Спасский район - с. Кошелевка, р. Сухой Липляй;
- Тамалинский район - р. п. Тамала, Богдановский пруд;
- Шемышейский район - р. п. Шемышейка, р. Уза (левобережье).
С 2 июня можно будет посещать пляж на р. Вяде в п. Подлесном Бессоновского района.
С 5 июня откроется пляж на ул. Кривулиной в с. Рамзай Мокшанского района.
С 9 июня отдыхающих начнут принимать пляжи в с. Усть-Карешма Нижнеломовского района и в детском лагере «Солнечная поляна» Сердобского.
С 10 июня будет действовать пляж на Барском пруду в с. Бекетовка Иссинского района.
С 15 июня - пляжи в с. Большой Вьяс Лунинского района и на базе отдыха «Сосновый бор» в с. Второе Тарлаково Кузнецкого района.
В Сердобском районе в 20 июня начнет функционировать пляж детского лагеря «Вдохновение», с 25-го - ДОЛ «Чайка».
Последним - 1 июля - откроется пляж на Горском пруду в Сосновоборске.
В МЧС предупредили: пробы воды берут сотрудники территориального управления Роспотребнадзора. В случае их несоответствия нормам будут приниматься дальнейшие меры.
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