Опубликован список пляжей в Пензенской области в 2025 году

29.05.2025 | 16:50

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало перечень пляжей, которые будут функционировать в сезон 2025 года.

В ведомстве подчеркнули: это именно пляжи, где можно купаться, а не зоны отдыха, где разрешается лишь загорать у воды. В этих местах организуют посты с дежурным и средствами спасения, дно очищают от опасных предметов и мусора, зону заплыва отделяют буйками.

С 1 июня начинают действовать пляжи:

- Пенза - р. Вядя; ул. Антонова (ГПЗ-24); Красный Куст (СНТ «Искра-1);

- Заречный - зона отдыха «Лесная»;

- Башмаковский район - р. п. Башмаково, пруд Смагин;

- Бековский район - р. п. Беково, ул. Советская, 1п;

- Белинский район - северо-западная часть г. Белинского, пруд на ручье Королейка;

- Вадинский район - пруд в д. Артамас;

- Городищенский район - с. Юлово, р. Юловка;

- Земетчинский район - р. п. Земетчино, р. Выша;

- Каменский район - база отдыха «Белая гора»;

- Камешкирский район - с. Лапшово, Лапшовский пруд;

- Колышлейский район - с. Сущевка, пляж на р. Колышлей;

- Кузнецкий район - с. Сосновка, база отдыха «Сосновка»; с. Кряжим, ул. Лесной Кордон, д. 8 (база отдыха «Лагуна»);

- Лопатинский район - 600 м на юго-восток от с. Козловка, пруд Кавказ;

- Мокшанский район - пляж в п. Парижская Коммуна;

- Малосердобинский район - 700 м на северо-восток от с. Малая Сердоба, Безымянный пруд;

- Наровчатский район - с. Шиловка;

- Неверкинский район - с. Березовка, пруд на р. Донгузлей;

- Никольский район - с. Серман, 250 м на северо-восток от д. № 67 на ул. Мокшанской;

- Пачелмский район - с. Новая Толковка, Андреевский пруд; с. Подгорное, Подгорный ручей; Белынское водохранилище;

- Пензенский район - Русеевский пляж;

- Сердобский район - г. Сердобск, р. Сердоба;

- Спасский район - с. Кошелевка, р. Сухой Липляй;

- Тамалинский район - р. п. Тамала, Богдановский пруд;

- Шемышейский район - р. п. Шемышейка, р. Уза (левобережье).

С 2 июня можно будет посещать пляж на р. Вяде в п. Подлесном Бессоновского района.

С 5 июня откроется пляж на ул. Кривулиной в с. Рамзай Мокшанского района.

С 9 июня отдыхающих начнут принимать пляжи в с. Усть-Карешма Нижнеломовского района и в детском лагере «Солнечная поляна» Сердобского.

С 10 июня будет действовать пляж на Барском пруду в с. Бекетовка Иссинского района.

С 15 июня - пляжи в с. Большой Вьяс Лунинского района и на базе отдыха «Сосновый бор» в с. Второе Тарлаково Кузнецкого района.

В Сердобском районе в 20 июня начнет функционировать пляж детского лагеря «Вдохновение», с 25-го - ДОЛ «Чайка».

Последним - 1 июля - откроется пляж на Горском пруду в Сосновоборске.

В МЧС предупредили: пробы воды берут сотрудники территориального управления Роспотребнадзора. В случае их несоответствия нормам будут приниматься дальнейшие меры.