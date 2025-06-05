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Общество

Главу сельсовета наказали за пожар в Шемышейском районе

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В Пензенской области к административной ответственности привлекли главу администрации Наскафтымского сельсовета Шемышейского района. Мужчина нарушил требования безопасности в период действия противопожарного режима.

ЧП случилось 1 октября 2024 года в селе Арапино. Загорелись лес и трава. Пламя уничтожило 3 нежилых дома на площади 190 квадратных метров. Дым от пожара дошел до Пензы.

Расследование показало, что администрация сельсовета не обеспечила пожарную безопасность: вокруг Арапина не сделали минерализованную полосу шириной не менее 10 метров или же другие барьеры, препятствующие распространению огня.

Главу сельсовета признали виновным. Ему назначили штраф в 30 000 рублей. Мужчина посчитал незаконным привлечение к ответственности.

«В жалобе, поданной в Пензенский областной суд, он просил отменить процессуальные акты, указав, что административное наказание назначено необоснованно, поскольку им были приняты исчерпывающие меры для надлежащего исполнения требований по соблюдению противопожарных мер на территории поселения», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Однако представленные доказательства, включая фотоматериалы, подтвердили: орган местного самоуправления не обеспечил пожарную безопасность.

Жалобу чиновника оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения.

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