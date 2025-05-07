Пензенец пришел в ресторан без денег и отказался оплатить счет

Вечером во вторник, 6 мая, в ресторане на улице Московской в Пензе случился инцидент: посетитель отказался платить по счету.
«Недобросовестный гражданин сделал заказ на сумму 9 390 рублей, а затем попытался спешно покинуть заведение, однако его вовремя остановили охранники», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Работник ресторана нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали 37-летнего жителя Пензы.
Мужчина признался, что у него нет средств для оплаты заказа.
Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.
Скандалы в пензенских ресторанах стали нередки. 25 марта в заведении на улице Пушкина трое нетрезвых мужчин затеяли потасовку, в которой один из них сломал стул стоимостью 3 000 рублей и наотрез отказался оплачивать испорченное имущество.
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