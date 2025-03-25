В Пензе шутливая потасовка в ресторане закончилась дебошем

25.03.2025 | 08:18

В ночь на вторник, 25 марта, в пензенском ресторане на улице Пушкина отдых троих мужчин закончился порчей мебели.

В 1:30 правоохранителям поступил сигнал тревоги из увеселительного заведения. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли по адресу и восстановили картину произошедшего.

«Трое нетрезвых посетителей решили помериться силами. Сначала потасовка была дружеской - они слегка потолкались. Однако затем один из них задел другого сильнее, и дело приняло серьезный оборот. В пылу сражения один из мужчин сломал стул стоимостью 3 000 рублей, - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

После этого двое клиентов покинули ресторан, а один остался, но наотрез отказался оплачивать испорченное имущество, утверждая, что он ни при чем.

«Мужчину передали сотрудникам полиции для составления административного материала. Впоследствии были установлены личности двух его приятелей, участвовавших в дебоше», - уточнили в пресс-службе ведомства.