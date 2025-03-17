В Пензе стая собак напала на четвероклассника в районе школы

17.03.2025 | 18:53

Еще один ребенок пострадал из-за нападения бездомных животных в районе школы № 20 на улице Экспериментальной в Терновке. Это случилось в субботу, 15 марта.

«Ученика 4-го класса покусали собаки в количестве 6 особей!!! До этого их отловили и опять выпустили на территорию школы!!! Когда закончится этот ужасный беспредел?!!!Теперь у ребенка огромный стресс, травма душевная на всю жизнь, будут делать уколы от бешенства!!! Неужели ждут, когда, не дай бог, кого-нибудь разорвут!!!» - рассказала горожанка в телеграм-чате Терновки.

По ее словам, животные часто нападают на детей и не всем удается отбиться от собак. Пензячка уверена, что псов необходимо изолировать.

По факту случившегося прокуратура Первомайского района организовала проверку.

«Будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных к установленной законом ответственности, а также взыскания в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

4 февраля в районе школы № 20 3 пса, вылезшие из-под забора, чуть не покусали другого ребенка. «Мальчонка отбивался от них мешком со сменной обувью! Загнали его на горку у водонапорной башни!! Хорошо, проходил мужчина и как-то отогнал их!» - описали тогда ситуацию в Сети.

На следующий день в район улиц Пушанина, Экспериментальной и школы № 20 приехала бригада по отлову бездомных животных, специалисты поймали 4 собак.

13 марта начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов констатировал, что в Пензе отловом бродячих собак занимается всего 1 бригада, состоящая из 3 человек. «Работа специфическая, не каждый на нее соглашается», - объяснил он.