В центре Пензы обрушилась кирпичная кладка еще с одного здания

16.03.2025 | 14:41

Пензенцам при прогулках близко от зданий на улице Московской следует быть осторожными. С фасадов некоторых домов осыпается кирпичная кладка.

Опасным местом стал дом № 6 на Московской. В воскресенье, 16 марта, в Сети появились снимки кирпичей, рухнувших на тротуар рядом с этим двухэтажным строением. Выпал фрагмент стены у самой крыши.

Сейчас участок огорожен.

«Недвижимость вполне движимая?», «Вот туристы приезжают и в шоке от увиденного», - прокомментировали происшествие горожане.

13 марта кирпичи обрушились с двухэтажного дома № 28 на улице Карла Маркса. В ЧП никто не пострадал. По факту случившегося проводят проверку. Сотрудники прокуратуры оценят действия ответственных за содержание дома.