На улице Карла Маркса на тротуар рухнули кирпичи

13.03.2025 | 13:28

В четверг, 13 марта, в Пензе с двухэтажного здания на улице Карла Маркса, 28, на узкий тротуар обрушились кирпичи.

Снимки с места происшествия появились в Сети. Судя по кадрам, кладка могла вывалиться из-под кровли. Также видны несколько кирпичей, лежащих на крыше.

«Я там каждое утро хожу и вечер. Сегодня пронесло!» - написала в комментариях одна из горожанок.

Рядом, на углу улиц Карла Маркса и Володарского, находится гимназия «Ступени».

«А если бы ребенок шел?», «Да кто угодно если б шел, было бы плохо, голова - такое дело», - пишут пензенцы.

На информацию о ЧП отреагировала прокуратура Ленинского района.

«По предварительным данным, сегодня днем произошло падение кирпича с фасада многоквартирного дома. В результате происшествия пострадавших не имеется», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Надзорный орган оценит действия ответственных за содержание дома, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это не первый случай, когда в центре Пензы пешеходы в буквальном смысле слова рискуют головами. 9 марта 2023 года на улице Бакунина у дома № 50 обрушилась часть стены. Кирпичи разворотили несколько вывесок и завалили тротуар. Также обломки забаррикадировали выход из магазина в соседнем здании, работник не мог покинуть помещение самостоятельно.

Год назад, в марте 2024-го, с дома № 38/45 на углу улиц Максима Горького и Володарского посыпались кирпичи. Широкий тротуар оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые при падении могли задеть прохожих.

2 ноября прошлого года в подъезде дома № 4 на той же улице Бакунина рядом с шедшим по лестнице пензенцем обвалился потолок. Куски штукатурки усыпали лестницу, дранка обнажилась на значительной площади.

Фото № 2 «Пенза Новости».