Сетевое издание|18+|Четверг|13 мар 2025|14:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На улице Карла Маркса на тротуар рухнули кирпичи

Печать
Telegram

В четверг, 13 марта, в Пензе с двухэтажного здания на улице Карла Маркса, 28, на узкий тротуар обрушились кирпичи.

Снимки с места происшествия появились в Сети. Судя по кадрам, кладка могла вывалиться из-под кровли. Также видны несколько кирпичей, лежащих на крыше.

На улице Карла Маркса на тротуар рухнули кирпичи

«Я там каждое утро хожу и вечер. Сегодня пронесло!» - написала в комментариях одна из горожанок.

Рядом, на углу улиц Карла Маркса и Володарского, находится гимназия «Ступени».

«А если бы ребенок шел?», «Да кто угодно если б шел, было бы плохо, голова - такое дело», - пишут пензенцы.

На информацию о ЧП отреагировала прокуратура Ленинского района.

На улице Карла Маркса на тротуар рухнули кирпичи

«По предварительным данным, сегодня днем произошло падение кирпича с фасада многоквартирного дома. В результате происшествия пострадавших не имеется», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента. Надзорный орган оценит действия ответственных за содержание дома, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Это не первый случай, когда в центре Пензы пешеходы в буквальном смысле слова рискуют головами. 9 марта 2023 года на улице Бакунина у дома № 50 обрушилась часть стены. Кирпичи разворотили несколько вывесок и завалили тротуар. Также обломки забаррикадировали выход из магазина в соседнем здании, работник не мог покинуть помещение самостоятельно.

Год назад, в марте 2024-го, с дома № 38/45 на углу улиц Максима Горького и Володарского посыпались кирпичи. Широкий тротуар оказался усыпан фрагментами стройматериала, которые при падении могли задеть прохожих.

2 ноября прошлого года в подъезде дома № 4 на той же улице Бакунина рядом с шедшим по лестнице пензенцем обвалился потолок. Куски штукатурки усыпали лестницу, дранка обнажилась на значительной площади.

Фото № 2 «Пенза Новости».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1 и 3 областной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте