На ул. Пушанина в Пензе в гараже обнаружили труп мужчины

14.03.2025 | 10:44

Утром в пятницу, 14 марта, в одном из гаражей на улице Пушанина в Пензе обнаружили труп 39-летнего мужчины.

Бокс был заперт изнутри, слышалось, что находящийся там автомобиль ВАЗ-2110 заведен.

Родственники, беспокоившиеся за мужчину, обратились за помощью в центр обработки экстренных вызовов системы-112. Оттуда в 6:30 сигнал поступил спасателям.

Они выехали на место, вскрыли дверь слесарным инструментом и обеспечили доступ в гараж близким и медикам. Помощь врачей не потребовалась - горожанин был мертв.

Проверку по факту смерти пензенца проведут специалисты.

6 февраля от отравления угарным газом в гараже на улице Ладожской погиб 55-летний мужчина. Он занимался ремонтом машины.