На ул. Пушанина в Пензе в гараже обнаружили труп мужчины

Утром в пятницу, 14 марта, в одном из гаражей на улице Пушанина в Пензе обнаружили труп 39-летнего мужчины.
Бокс был заперт изнутри, слышалось, что находящийся там автомобиль ВАЗ-2110 заведен.
Родственники, беспокоившиеся за мужчину, обратились за помощью в центр обработки экстренных вызовов системы-112. Оттуда в 6:30 сигнал поступил спасателям.
Они выехали на место, вскрыли дверь слесарным инструментом и обеспечили доступ в гараж близким и медикам. Помощь врачей не потребовалась - горожанин был мертв.
Проверку по факту смерти пензенца проведут специалисты.
6 февраля от отравления угарным газом в гараже на улице Ладожской погиб 55-летний мужчина. Он занимался ремонтом машины.
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