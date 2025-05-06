В Каменском районе Пензенской области погиб сотрудник полиции

06.05.2025 | 09:20

В УМВД России по Пензенской области устанавливают причины и обстоятельства гибели сотрудника полиции в Каменском районе.

«5 мая в УМВД поступило сообщение о том, что в квартире по месту жительства обнаружен гражданин 1988 года рождения без признаков жизни. По прибытии на место было установлено, что погибший является сотрудником полиции, который находился в свободное от службы время», - уточнили в пресс-службе.

Руководство областного УМВД России поручило провести проверку по данному факту.

Будут изучены причины и обстоятельства произошедшего.

5 мая в пензенских телеграм-каналах появилось сообщение о гибели начальника уголовного розыска ОМВД России по Каменскому району.