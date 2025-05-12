В Пензе мужчина провалился в колодец на улице Чернышевского

12.05.2025 | 12:43

9 мая жителю Пензы потребовалась помощь спасателей: он провалился в колодец, расположенный в районе улицы Чернышевского, 2 (поселок Подлесный).

Выбраться самостоятельно горожанин не мог.

«Спасатели, используя лестницу и альпинистское снаряжение, извлекли мужчину из колодца. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Подобные случаи в регионе нередки. Так, 26 марта в заложниках оказался житель села Трофимовка Бессоновского района. Он обслуживал 8-метровый колодец для питьевой воды, расположенный во дворе частного дома, упал внутрь и оказался заблокирован на глубине около 5 метров.

В апреле 2023 года 36-летний житель Пензы упал в открытый канализационный колодец во время ремонта улицы Рябова. Он получил травмы, квалифицированные впоследствии как вред здоровью средней тяжести.