Машину разорвало: в Колышлейском районе погиб полицейский

09.05.2025 | 13:06

В пятницу, 9 мая, в Колышлейском районе Пензенской области случилось ДТП, в котором погиб 25-летний водитель.

Трагедия произошла в 4:50 на 38-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка. Мужчина двигался на автомобиле «Лада-Приора». Он врезался в бетонную опору временного дорожного знака.

Машину буквально разорвало на 2 части.

«В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. Установлено, что автомобилем управлял сотрудник полиции, который находился в отпуске», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе областном УМВД России.

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.