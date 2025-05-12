Установлена личность мужчины, обнаруженного в Суре в Засечном

12.05.2025 | 13:07

Погибшим, который был найден в Суре в селе Засечном, оказался 50-летний мужчина, числившийся пропавшим без вести. Об этом рассказали порталу PenzaInform.ru в областном УМВД России.

Труп обнаружили в воскресенье, 11 мая, в районе понтонного моста.

«Спасатели закрепили тело погибшего веревкой, по крутому склону подняли из воды на берег, где передали его представителям правоохранительных органов», - пояснили в ГБУ «ППСЦ».

Причины смерти предстоит установить следователям.

Ранее в Пензе завершились поиски 41-летнего подводного охотника, пропавшего в марте на реке Суре. Тело мужчины обнаружили в пятницу, 9 мая, в районе Барковки.