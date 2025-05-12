С козырька подъезда дома на Шуисте сняли пострадавшего мужчину

12.05.2025 | 11:51

В Пензе спасатели сняли с козырька подъезда дома № 55 на улице Клары Цеткин упавшего мужчину.

Несчастный случай произошел 9 мая. 12-го числа о нем сообщили сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего с козырька и передали его бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В феврале в Кузнецке на улице Белинского мужчина сорвался с высоты и ударился о козырек подъезда. Произошедшее запечатлели на видео.

Судя по кадрам, мужчина удерживался на высоте, цепляясь за металлическую деталь, которая выступает из стены, пытался подтянуться, а через какое-то время упал. Прохожие вызвали для него скорую.