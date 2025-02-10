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Происшествия

Пензенец ремонтировал машину и погиб в гараже

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В Пензе на улице Ладожской в гараже погиб 55-летний мужчина, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая. Трагедия случилась 6 февраля.

Вскрывать гараж, запертый изнутри, пришлось спасателям. Их вызвали на место утром 7-го числа.

Внутри находилась машина с работавшим двигателем, а в ней - мужчина без признаков жизни.

Пензенец ремонтировал машину и погиб в гараже

По факту смерти пензенца проводят доследственную проверку.

«По имеющейся информации, вечером 6 февраля мужчина отправился в гараж ремонтировать машину», - рассказала Татьяна Махницкая.

На теле погибшего не нашли повреждений. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области о необходимости соблюдения правил безопасности: запуск двигателя транспортного средства в закрытом помещении опасен для жизни!» - добавила Татьяна Махницкая.

Фото 2 - ГБУ «ППСЦ».

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Источник — фото СУ СКР по области
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