Пензенец ремонтировал машину и погиб в гараже

10.02.2025 | 17:30

В Пензе на улице Ладожской в гараже погиб 55-летний мужчина, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая. Трагедия случилась 6 февраля.

Вскрывать гараж, запертый изнутри, пришлось спасателям. Их вызвали на место утром 7-го числа.

Внутри находилась машина с работавшим двигателем, а в ней - мужчина без признаков жизни.

По факту смерти пензенца проводят доследственную проверку.

«По имеющейся информации, вечером 6 февраля мужчина отправился в гараж ремонтировать машину», - рассказала Татьяна Махницкая.

На теле погибшего не нашли повреждений. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области о необходимости соблюдения правил безопасности: запуск двигателя транспортного средства в закрытом помещении опасен для жизни!» - добавила Татьяна Махницкая.

Фото 2 - ГБУ «ППСЦ».