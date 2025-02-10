Пензенец ремонтировал машину и погиб в гараже

В Пензе на улице Ладожской в гараже погиб 55-летний мужчина, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая. Трагедия случилась 6 февраля.
Вскрывать гараж, запертый изнутри, пришлось спасателям. Их вызвали на место утром 7-го числа.
Внутри находилась машина с работавшим двигателем, а в ней - мужчина без признаков жизни.
По факту смерти пензенца проводят доследственную проверку.
«По имеющейся информации, вечером 6 февраля мужчина отправился в гараж ремонтировать машину», - рассказала Татьяна Махницкая.
На теле погибшего не нашли повреждений. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от отравления угарным газом.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.
«Следственное управление предупреждает жителей Пензенской области о необходимости соблюдения правил безопасности: запуск двигателя транспортного средства в закрытом помещении опасен для жизни!» - добавила Татьяна Махницкая.
Фото 2 - ГБУ «ППСЦ».
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀