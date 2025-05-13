Конфликт у бара на ул. Ленина: полиция изучила записи с камер

13.05.2025 | 14:56

В полиции рассказали подробности об избиении 36-летнего мужчины у бара «Мел» на улице Ленина.

Изначально в соцсетях сообщалось, что горожанина били несколько человек, после чего пострадавшему пришлось накладывать швы и гипс.

Полицейским мужчина рассказал, что отдыхал в баре с приятелем. Вспомнить, что конкретно происходило внутри и снаружи, он не смог, так как был сильно пьян.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что горожанин вышел из бара с гражданином славянской внешности, который нанес ему 1 удар по лицу, отчего пострадавший потерял равновесие и упал.

К лежащему мужчине стали подходить другие отдыхающие, чтобы поднять его и оказать помощь. Через некоторое время тот встал на ноги и ушел.

«Каких-либо ударов со стороны других посетителей в отношении потерпевшего не было. В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, принимаются меры по розыску лица, причинившего телесные повреждения», - сообщили в региональном УМВД РФ.