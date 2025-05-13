Пензячка погибла, став случайной жертвой чужого конфликта

13.05.2025 | 15:47

В Пензе в баре на улице Ульяновской произошел несчастный случай, в результате которого умерла 43-летняя женщина. В ее гибели обвинили 44-летнего жителя Городищенского района.

Мужчина отдыхал в заведении ночью 22 апреля. Он поссорился с одним из посетителей и во время конфликта схватил стул, который кинул в сторону танцпола.

Мебель попала находившейся там женщине в голову. Она упала, ударилась об пол. Скорая увезла пострадавшую в больницу.

В начале мая она скончалась в медицинском учреждении от травмы головы. Мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Свою вину он признал. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.