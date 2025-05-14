В Никольске горевший дом тушили 10 пожарных

14.05.2025 | 13:19

Утром в среду, 14 мая, в Никольске случился сильный пожар. О ЧП рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании частного дома на улице Калинина поступил дежурному в 9:28. На борьбу с огнем прибыли 10 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

Дом площадью 64 кв. м сгорел. Причину пожара устанавливают специалисты.

«Погибших, пострадавших нет», - добавили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 3 мая в Никольске произошел смертельный пожар на улице Пугачевской. Его тушили 11 человек, привлекалось 4 единицы спецтехники. После ликвидации огня были обнаружены тела 72-летней женщины и ее 50-летнего сына.