В Бессоновском районе пропала 43-летняя Елена Жидкова

14.05.2025 | 11:27

В Пензенской области разыскивают 43-летнюю Елену Николаевну Жидкову (Полканову) - жительницу с. Лопуховка Бессоновского района. Ее местонахождение неизвестно с 12 мая.

Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Елены Жидковой - 160 сантиметров, телосложение плотное. У нее светлые мелированные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на женщине были коричневая кофта и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Жидковой, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.