В Бессоновском районе пропала 43-летняя Елена Жидкова

В Пензенской области разыскивают 43-летнюю Елену Николаевну Жидкову (Полканову) - жительницу с. Лопуховка Бессоновского района. Ее местонахождение неизвестно с 12 мая.
Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Рост Елены Жидковой - 160 сантиметров, телосложение плотное. У нее светлые мелированные волосы и голубые глаза.
В день исчезновения на женщине были коричневая кофта и черные брюки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Жидковой, просят позвонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.
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