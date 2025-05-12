В Засечном в Суре нашли погибшего мужчину

12.05.2025 | 10:38

В Засечном спасатели вытащили тело мужчины из Суры. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Погибшего обнаружили в воскресенье, 11 мая. Причины его смерти предстоит установить следователям.

UPD: личность мужчины установили. Подробности здесь.

С начала весны в регионе случилось уже несколько трагедий на воде. 15 марта в Белинском районе провалился под лед и погиб 65-летний мужчина, рыбачивший на Ефимском пруду.

19 марта предположительно утонул в Суре в районе улицы Васнецова (Междуречье) 41-летний подводный охотник. Его искали несколько дней, но безрезультатно.

14 апреля в Бековском районе из Хопра рядом с селом Гранки достали тело 50-летнего рыбака.

19 апреля из пруда около клинической больницы № 6 в Пензе вытащили труп женщины.