Соцсети: в Каменке самокатчика после ДТП забрал вертолет

14.05.2025 | 12:41

В среду, 14 мая, в Каменке случилось серьезное ДТП с участием электросамоката. Его водителю потребовалась экстренная помощь.

Авария произошла на перекрестке улиц Ворошилова и Суворова. Кадры с места появились в Сети. На них видно мужчину, бьющегося в конвульсиях на проезжей части, рядом на дороге - опрокинутый электросамокат с сиденьем и Datsun с поврежденным кузовом.

Медики вместе с сотрудниками ГАИ погрузили пострадавшего в машину скорой помощи. По словам автора ролика, позже мужчину забрал вертолет.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Пензенской области с виновницы ДТП взыскали стоимость использования вертолета санитарной авиации. Авария случилась в мае 2023 года в Каменском районе, одна из участниц получила тяжелые травмы, доставлять ее в больницу пришлось по воздуху. Расходы составили 300 000 рублей.