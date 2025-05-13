На ул. Лермонтова мотоциклист опрокинулся рядом с экипажем ДПС

13.05.2025 | 19:48

Днем во вторник, 13 мая, на улице Лермонтова в Пензе случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии вечером появился в Сети.

На записи, сделанной в 13:48 напротив остановки «ПГУ», видно, как мотоциклист, двигавшийся в направлении Олимпийской аллеи, потерял управление и опрокинулся, когда навстречу ему внезапно выехал патрульный экипаж ДПС.

Спецавтомбиль отъехал назад, освободив участок дороги для проезда, и остался на месте аварии рядом с мотоциклистом. Вскоре туда же прибыли сотрудники полиции из дежурной части. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

«Интересная ситуация», «Контакта не было», «Авто ДПС выехало на встречку в момент, когда мотик стал смещаться левее, в сторону разделительной полосы, потому что ближе к правой медленно поехала маршрутка», - высказали свое мнение пользователи Сети.

О состоянии мотоциклиста пока ничего неизвестно.