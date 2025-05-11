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Общество

Подсчитано, как за год сократилось население Пензы, Кузнецка, Заречного

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В Пензе за год число жителей сократилось на 321. По подсчетам Росстата, на 1 января 2024-го в областном центре количество горожан составляло 488 299 человек, на 1 января этого года оно уменьшилось до 487 978.

Наибольшее число пензенцев проживает в Октябрьском районе, по последним данным, это 167 072 человека. На втором месте - Первомайский район (128 739 человек). В Железнодорожном районе 106 254 горожан, в Ленинском - 85 913.

Население Кузнецка за год сократилось на 788 человек, с 76 753 на 1 января 2024-го до 75 965 на 1 января 2025-го.

В Заречном, по подсчетам экспертов, число жителей почти не изменилось: 58 753 - на 1 января 2024-го, 58 597 - на ту же дату 2025-го. Сокращение на 156 человек.

Всего на 1 января этого года число жителей Пензенской области составило 1 млн 226 тыс. 878 человек, из них горожан - 847 466, сельчан - 379 412. За 2024-й убыль населения достигла 11 498 человек, что на 1 387 больше, чем в 2023-м (10 111).

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