В Суре нашли тело пропавшего подводного охотника

12.05.2025 | 12:31

В Пензе завершены поиски 41-летнего подводного охотника, пропавшего в марте на реке Суре.

Тело мужчины обнаружили в пятницу, 9 мая, в районе Барковки, сообщили в ГБУ «ППСЦ». Сигнал в полицию поступил в 16:52, пояснили в областном УМВД.

Спасатели транспортировали погибшего к берегу и передали правоохранителям.

Сообщение о возможной смерти подводного охотника поступило в пожарно-спасательный центр из полиции 19 марта.

В поисках принимали участие родственники мужчины, судоводители, дайверы, добровольцы из регионального отделения «Лизы Алерт», АНО «ДобротворецЪ» из Москвы, Самары, Саранска.

В конце марта выполнялись надводный и водолазный поиск, освобождение поверхности реки ото льда, сканирование донной поверхности (более 870 000 кв. м), визуальный осмотр левого и правого берегов на дистанции 11 км. Однако тогда обнаружить мужчину не удалось.