В Городищенском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина

В ночь на четверг, 8 мая, в Городищенском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП. Погибла 38-летняя женщина.
По предварительным данным, трагедия произошла в 1:36 на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск.
Женщина находилась за рулем «Лады-Весты». Она вылетела в кювет и наехала земляной вал. Автомобиль опрокинулся.
«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
По факту ДТП проводится проверка.
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