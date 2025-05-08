В Городищенском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина

08.05.2025 | 19:08

В ночь на четверг, 8 мая, в Городищенском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП. Погибла 38-летняя женщина.

По предварительным данным, трагедия произошла в 1:36 на 2-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск.

Женщина находилась за рулем «Лады-Весты». Она вылетела в кювет и наехала земляной вал. Автомобиль опрокинулся.

«В результате происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.